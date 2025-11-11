Abre el periodo de alegaciones para construir un dique de abrigo de 283 metros con casi 200 plazas en Corcubión

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha abierto el plazo de información pública por el que se podrán presentar alegaciones durante un mes al estudio de impacto ambiental del proyecto para la construcción de un puerto mixto para el sector pesquero y de náutica recreativa en Corcubión (A Coruña).

El proyecto prevé la construcción de un dique de abrigo de 283 metros (en dos alineaciones) y la creación de 194 plazas de atraque, 170 para embarcaciones deportivas y 24 para el sector pesquero.

También se propone la construcción de una nueva zona de operaciones portuarias de 3.514 metros cuadrados para dar servicio a las embarcaciones pesqueras.

Igualmente, el proyecto recoge la construcción de una explanada de servicios de 2.457 metros cuadrados al sur de las instalaciones actuales para dar apoyo a la nueva dársena deportiva y crear unas 25 plazas de aparcamiento en la zona pesquera y unas 40 nuevas plazas en la zona deportiva.

En la Comisión de Pesca, el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, ha remarcado que el proyecto está sometido a tramitación ambiental ordinaria para evaluar "los posibles efectos adversos sobre el medio ambiente".