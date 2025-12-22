(AMP) Inician los trabajos de reflote del buque bateeiro que se hundió el pasado sábado en Moaña (Pontevedra)

1037811.1.260.149.20251222144834 Imagen de los trabajos de reflote del buque en Moaña. - XUNTA

VIGO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

En la mañana de este lunes se han iniciado los trabajos para reflotar el buque bateeiro que se hundió el pasado sábado en la localidad pontevedresa de Moaña, según fuentes de la Consellería do Mar consultadas por Europa Press.

Fue de madrugada cuando el barco auxiliar de bateas se hundió en el puerto de Moaña, desplegándose barreras anticontaminación para contener el gasóleo que llevaba a bordo, que en principio no supone un peligro.

En concreto, alrededor de las 06.30 horas del sábado Gardacostas de Galicia recibió el aviso de que esta embarcación, de nombre 'Mar Verde', se había ido a pique en el muelle de A Mosqueira tras entrarle agua.

Desde primera hora de la mañana, efectivos de este organismo de la Xunta trabajaron en la zona, aunque las labores de reflote se aplazaron hasta este lunes.

Estiman que la embarcación contiene alrededor de entre 700 y 800 litros de gasóleo, lo que, en principio, no supone un peligro. Además de las barreras anticontaminación desplegadas para proteger la zona, el viento del sur contribuyó a contener la mancha.

Los trabajos de reflote continuarán esta tarde tras ser detenidos unas horas a espera de que haya mejor marea. En cuanto a las acciones de limpieza, los medios están prevenidos por si fuese necesario.