Parlamento gallego aprueba una iniciativa para exigir al Gobierno medidas como la rebaja del IVA al pescado

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes, por unanimidad, una proposición no de ley para instar a la Xunta de Galicia a que exija al Gobierno central que tome medidas para impedir que el consumo de pescado "siga en caída histórica", como la rebaja del IVA.

La iniciativa, propuesta por el PP, fue aprobada por unanimidad de los 16 diputados presentes en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo que se ha celebrado esta mañana en la Cámara.

El texto de la misma solicitaba "iniciativas de tipo económico como la rebaja del IVA" u otras análogas "que permitan incentivar la compra de estos productos".

Además, se solicitan campañas de fomento del consumo entre los jóvenes, escolares y familias en general, para conseguir frenar la tendencia de caída del consumo "tan perjudicial para el sector".

Fue el diputado Raúl Santamaría el encargado de defender la propuesta, recordando que un estudio del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puso de manifiesto el descenso del consumo de pescado.

"Ante esta situación, el Gobierno de España no hizo nada, negándose reiteradamente a rebajar el IVA del pescado, pese a la multitud de acuerdos por unanimidad aprobados en este Parlamento gallego", ha lamentado el diputado del PP.

MARCO FINANCIERO EUROPEO

Entre otros acuerdos, durante la Comisión también se aprobó por unanimidad otra proposición no de ley de los 'populares' sobre la defensa de los intereses del sector pesquero en la negociación del nuevo marco financiero europeo.

El texto insta a la Xunta a que demande al Gobierno que manifieste públicamente su rechazo "a cualquier propuesta que implique una reducción sustancial de los fondos europeos" destinados al sector pesquero en el próximo Marco Financiero Plurianual (2028-2034).

También solicita que se impulse una posición común entre los estados miembros de la Unión Europea con mayor peso pesquero para rechazar la reducción y proponer una financiación "adecuada" y defender un presupuesto "específico" y el compromiso con el sector, entre otras demandas.

Además, también se aprobó otra proposición no de ley, en este caso presentada por el BNG, que instaba a la Xunta a rechazar "con firmeza" la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo marco financiero plurianual y reclamar que este marco continúe destinando fondos específicos a la pesca y que el Gobierno central defienda de forma "explícita" al sector.