Ana Miranda traslada al Comisario la preocupación ante la falta de renovación del acuerdo con Mauritania

Ana Miranda con el comisario de Pesca - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha mantenido este miércoles una reunión con el Comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, con el objetivo de tratar el estancamiento de las negociaciones con Mauritania para renovar el Acuerdo de Pesca bilateral con la Unión Europea.

"Es de la máxima importancia que la Comisión adopte las medidas que sean necesarias para asegurar a continuación de las actividades pesqueras en las aguas de Mauritania", ha demandado Ana Miranda al Comisario Kadis, exigiendo que "si fuera imposible, el ejecutivo comunitario asegure que la industria recibe las compensaciones adecuadas ante las pérdidas resultantes".

El encuentro de trabajo dentro del Parlamento Europeo en Estrasburgo también sirvió a la eurodiputada del BNG para explicar al Comisario Kadis que "esperan avances" en los trabajos sobre la reforma de la Política Pesquera Común.

Sin embargo, el principal punto en la reunión de trabajo fueron los "nulos frutos" hasta ahora en los contactos mantenidos entre la Comisión Europea y el Gobierno mauritano sobre el Acuerdo de Pesca. El actual marco expira el 14 de noviembre.

Para Miranda, el impacto directo de una no renovación provocaría "la paralización de la actividad de cuatro grandes barcos, con puerto en Marín, dedicados a la merluza negra", con licencias específicas para las aguas de ese país. Según datos del sector, hasta 3.000 empleos directos e indirectos podrían verse afectados.

El Comisario de Pesca se mostró "consciente de impacto completo, para la flota y en tierra" que podría tener la caducidad del acuerdo pesquero con Mauritania, confirmó que "están haciendo todo lo que pueden" y se mostró confiando en obtener resultados positivos en el breve plazo.