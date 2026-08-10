Anfaco alerta de que el reglamento sobre envases no puede suponer una "carrera burocrática" para la industria

VIGO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos - Centro Nacional de Conocimiento y Tecnología para la Industria Marina (Anfaco-Cytma) ha advertido de que la sostenibilidad no puede convertirse en una "carrera burocrática" para la industria.

En un comunicado, la organización ha indicado que la entrada en aplicación de nuevas obligaciones el próximo miércoles, 12 de agosto, derivadas del reglamento europeo sobre envases, puede suponer un "importante" incremento de la carga administrativa y documental para las empresas mar-alimentarias.

Esta fecha, añade, constituye únicamente el inicio de un calendario regulatorio que continuará desplegándose durante los próximos años mediante nuevas obligaciones vinculadas a reciclabilidad, reutilización, contenido reciclado, etiquetado armonizado y otros requisitos técnicos previstos en el Reglamento con objetivos medioambientales.

Así, Anfaco ha criticado que esta normativa traslada a las fábricas de conservas y productos transformados del mar nuevas responsabilidad documentales que "comprometen" la competividiad y la innovación de las empresas.

"Anfaco-Cytma comparte los objetivos ambientales perseguidos por la Unión Europea en materia de economía circular, reducción de residuos, seguridad de los materiales y mejora de la reciclabilidad de los envases. La industria transformadora de productos del mar lleva años trabajando en la mejora continua de sus procesos, en la sostenibilidad de sus envases, en la seguridad alimentaria y en la adaptación a estándares cada vez más exigentes. No obstante, la organización advierte de que la aplicación práctica del nuevo marco puede generar una carga administrativa y documental desproporcionada para muchas empresas, especialmente pymes, al exigir una creciente recopilación, verificación, conservación y actualización de documentación técnica vinculada a los envases", han destacado.

Entre las principales preocupaciones de Anfaco se encuentran las obligaciones relacionadas con la Declaración UE de Conformidad para cada tipo de envase, respaldada por la correspondiente documentación técnica acreditativa.

El Reglamento establece que los fabricantes solo podrán introducir en el mercado envases conformes con los requisitos previstos en los artículos 5 a 12, relativos, entre otros aspectos, reciclabilidad, contenido reciclado, envases compostables, minimización y reutilización. Asimismo, la Declaración UE de Conformidad se regula en el artículo 39, debe apoyarse en la documentación técnica correspondiente y ajustarse al modelo previsto en sus anexos.

"En la práctica, ello implica que las empresas de conservas y transformados de pescado deberán acreditar el cumplimiento normativo mediante evidencias técnicas de sus proveedores, lo que les obliga a solicitar, revisar y conservar ensayos de laboratorio, fichas de composición, información sobre sustancias presentes, datos de reciclabilidad, trazabilidad documental y otros soportes justificativos que, en muchos casos, dependen de terceros operadores de la cadena de suministro", han criticado, al considerarlo que traslada a las fábricas una responsabilidad técnica de verificación e inspección "muy compleja" e "ilógica" en algunos supuestos.