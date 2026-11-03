Anfaco aplaude que el Gobierno incluya sus propuestas sobre pescado en el decreto de alimetación saludable

Archivo - Sardinas en las pescaderías de la Praza de Lugo, a 22 de junio de 2023, en A Coruña, Galicia (España). El kilo de sardina ha alcanzado en la mañana de hoy un precio de unos ocho euros en las pescaderías de la Praza de Lugo, en A Coruña, el día a - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anfaco valora "muy positivamente" la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales por "incorporar expresamente las reivindicaciones trasladadas por la organización para reforzar la presencia del pescado y los productos del mar en los menús".

Aplaude que este avance es fruto del trabajo desarrollado Anfaco durante los últimos dos años, en los que ha defendido ante las administraciones públicas "la necesidad de reconocer adecuadamente el valor nutricional del pescado y marisco y garantizar su presencia en las políticas de promoción de una alimentación saludable".

La norma aprobada este martes en Consejo de Ministros recoge expresamente la presencia del pescado blanco, azul y marisco en los menús, así como frecuencias mínimas de consumo semanal, en línea con las propuestas defendidas por la organización durante los últimos dos años.

Anfaco-Cytma considera que este avance "debe sentar un precedente para revisar la normativa de comedores escolares y garantizar una presencia adecuada de los productos del mar en todas las etapas de la vida".

V MESA CIENCIA PESQUERA

En otro orden de cosas, el Gobierno de España ha celebrado la V Mesa de la Ciencia Pesquera este martes en Vigo para "avanzar hacia una pesca más sostenible y rentable, capaz de afrontar los retos futuros".

La secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, y la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, han presidido este encuentro.

Así, la secretaria general de Investigación, Eva Ortega, ha recalcado "la excelente coordinación existente entre las políticas de ciencia y pesca en España, y la importancia de la colaboración con el sector pesquero para mejorar su competitividad y sostenibilidad".

Por su parte, Artime ha puesto en valor el papel de las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP). Sus proyectos "demuestran la relevancia de incorporar el conocimiento y la experiencia de los pescadores a la investigación científica". Ha subrayado la necesidad de mantener una financiación sólida en el marco de la Política Pesquera Común que permita dar continuidad a estas iniciativas en el futuro Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

PRODUCTOS GALLEGOS EN LA GASTRONOMIC FORUM BARCELONA

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado el espacio expositivo institucional del Gastronomic Forum Barcelona para conocer la oferta gallega.

En esta cita en la Hiera de Barcelona participan 21 empresas gallegas, ocho de ellas del sector pesquero y conservero.

El puesto de la Xunta acoge demostraciones culinarias y catas vinculadas a la campaña Galicia Sabe AMar para promocionar los sellos de calidad y origen garantizada.