Anfaco cierra la XII edición de su World Tuna Conference poniendo en valor el atún como "superalimento"

VIGO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos - Centro Nacional de Conocimiento y Tecnología para la Industria Marina, Acuícola y Alimentaria (Anfaco-Cytma) ha cerrado este viernes la XII edición de su World Tuna Conference, celebrada esta semana en Vigo y en la cual se ha puesto en valor el atún como un "superalimento".

En una declaración final del evento, al que han asistido más de 300 profesionales del sector, la industria atunera ha destacado su compromiso a la hora de gestionar sosteniblemente este pescado. "La sostenibilidad es una realidad, convencidos de que una gestión eficaz y colaborativa es fundamental para garantizar la salud a largo plazo de los stocks de atún", ha apuntado el sector.

"Aunque existen desafíos en algunas especies y regiones oceánicas, el stock atunero está siendo gestionado de manera efectiva a nivel global, y para continuar avanzando es imprescindible que todos los operadores adopten las medidas de conservación y ordenación consensuadas, basadas en datos científicos", ha añadido.

Al respecto de la importancia del atún en la alimentación, la industria ha subrayado los importantes beneficios del pescado para la salud, gracias a su contenido en selenio y ácidos grasos Omega 3 o vitaminas B y D.

ATÚN EN CONSERVA

"Las conservas de atún pueden, por extensión, también considerarse un superalimento gracias a su excepcional perfil nutricional, convirtiéndolas en una opción accesible, saludable y sostenible para una alimentación equilibrada", ha reivindicado, poniendo el foco en la necesidad de mejorar la comunicación sobre los beneficios del consumo de atún con el objetivo de acercarse al consumidor.

Así, ha indicado que el consumidor actual valora soluciones "rápidas, accesibles y equilibradas", y espera experiencias multicanal. "Para responder a estas expectativas, el sector del atún en conserva tiene una ventaja estratégica: su combinación de calidad nutricional, practicidad y adaptabilidad a múltiples contextos de consumo. Es un producto de y con futuro", han relatado.

"La industria atunera está presente en todos los continentes, operando en mercados diversos que responden a realidades específicas. Sin embargo, más allá de estas diferencias, existen desafíos comunes que requieren una respuesta global y coordinada", han explicado, apuntando hacia la gestión de los recursos de forma estable, la digitalización o el cumplimiento de estándares sociales y ambientales.