Aquacría Arousa pide ampliar su piscifactoría de lenguado en Cambados y los afectados tienen 20 días para alegar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas por el proyecto de ampliación de piscifactoría de cría de lenguado en nueva planta de Aquacría Arousa en Cambados (Pontevedra) tienen 20 días para examinar el proyecto y/o presentar sus alegaciones, a contar desde este jueves.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles el anuncio por el que se somete a información pública la iniciativa de Aquacría Arousa.

Se trata de un establecimiento de acuicultura en zona terrestre ubicado en el lugar de Bico da Ran, Sartaxes, Castrelo, en el ayuntamiento de Cambados (Pontevedra).