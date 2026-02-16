La Asociación Profesional de la Angula solicita una gestión integral de la anguila europea

Anguila - CSIC

A CORUÑA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Pesca y Comercializción de la Angula (Aproang), en vísperas de la reunión del Comité de Flora y Fauna convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y en colaboración con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ha impulsado un manifiesto en el que se solicita una gestión integral de la anguila europea.

"Basada en datos científicos y en una evaluación completa de los impactos sociales, económicos y medioambientales", señala para incidir en el respaldo de otras entidades, entre las que cita cofradías de pescadores, asociaciones profesionales y entidades representativas de distintas comunidades autónomas, en concreto Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

También, añade, del ámbito transfronterizo del río Miño y del sector pesquero portugués, "reflejando la dimensión territorial y sectorial de esta actividad tradicional".

La Asociación invita a todas aquellas entidades, organizaciones y colectivos que se sientan identificadas con estos principios a adherirse al manifiesto, "reforzando así una posición común en defensa de una gestión integral, rigurosa y basada en evidencia científica para garantizar el futuro de la anguila europea", insiste.