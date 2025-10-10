El BNG defenderá en el Congreso impulsar el sector pesquero gallego y garantizar su futuro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG defenderá en el pleno del Congreso una moción consecuencia de interpelación en que demanda al Gobierno central adoptar "medidas urgentes" para apoyar y reforzar el sector pesquero gallego.

"Un sector estratégico para la economía y el empleo en Galicia, que sufre una continua perdida de capacidad y de apoyo institucional", ha afirmado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego.

En este sentido, ha advertido de que "sin un cambio profundo" en las políticas europeas y estatales, el futuro de la pesca gallega "está en riesgo" y ha reclamado "un compromiso real y efectivo" con los trabajadores del mar.

"La pesca es una actividad esencial para miles de familias gallegas, que mantienen viva nuestra economía costera y garantiza un alimento básico y saludable", ha apuntado Rego, al tiempo que ha afirmado que el Gobierno central "debe dejar de mirar hacia el otro lado" y actuar de inmediato para proteger el sector y asegurar su continuidad.

La moción del BNG propone revisar y modificar las bases de la Política Pesquera Común (PPC), empezando por el principio de estabilidad relativa que "perjudica históricamente" a la flota gallega e "impide un reparto justo de las cotas".

Además, el BNG insta al Gobierno a avanzar en el reconocimiento de Galicia como Zona Altamente Dependiente de la Pesca, lo que permitiría más acceso a cotas, financiamiento y participación directa en las decisiones en materia pesquera.