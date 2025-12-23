El BNG denuncia límites de capturas "demoledores" para el sector pesquero gallego y exige "medidas urgentes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha advertido del "grave impacto" que tendrá para el sector pesquero gallego el acuerdo de la Comisión Europea sobre los Totales Admisibles de Captura (TACs).

"Un acuerdo que supone recortes severos para la flota del Atlántico y que vuelve a ignorar el impacto social y económico de estas decisiones en las comarcas del litoral", ha denunciado el BNG en un comunicado.

En este sentido, la senadora del BNG, Carme da Silva, ha calificado el acuerdo de "auténtica jarra de agua fría" para Galicia y ha denunciado que la Comisión Europea aplica criterios "exclusivamente biológicos, sin incorporar la perspectiva socieconómica". Todo ello, ha continuado, a pesar de que hay informes que "alertan de las consecuencias para el empleo y la viabilidad del sector".

El acuerdo también incluye reducciones en otras especies, distintas de la caballa y el lirio, que son de interés para la flota gallega.

Así, para el BNG estas cuotas "se vuelven a decidir de espaldas a la realidad" del sector pesquero gallego y ha exigido al Gobierno central que "rechace estos recortes en las instancias europeas, incorpore criterios socieconómicos en la política pesquera común y active medidas compensatorias y ayudas para cubrir nuevos paros biológicos".

La senadora del BNG también ha demandado que el Ministerio se "reúna de urgencia" con los sectores pesqueros afectados para "dar respuesta a una crisis que pone en riesgo el futuro de miles de familias del litoral gallego".