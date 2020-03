El BNG insta al Gobierno a suspender provisionalmente el marisqueo por las "dificultades" económicas y sanitarias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, insta al Gobierno del Estado a que, en coordinación con la Xunta, decrete la suspensión provisional del marisqueo en Galicia "por causa mayor" durante el estado de alarma debido al coronavirus.

A través de un comunicado, el nacionalista explica que los trabajadores del sector no solo se encuentran con "dificultades" en lo económico debido a la "falta total de demanda", sino también en lo sanitario.

En este sentido, Rego indica que los mariscadores "deben desplazarse hasta los lugares de extracción, acudir todos ellos a puntos de control, de clasificación y a las ventas en lonja", lo cual "eleva el riesgo de contagio", también de sus núcleos familiares.

En el ámbito económico, el BNG recuerda que el estado de alarma suspendió las actividades de hostelería y restauración, por lo que el sector del marisqueo se encuentra "con una falta total de demanda" que "incide en la caída en picado de los precios de venta".

"El producto tiene que ser devuelto al mar o, en el mejor de los supuestos y en casos excepcionales, malvenderlo, pues en estos momentos no existe una demanda de este tipo de productos por no tratarse de un producto de primera necesidad", explica Rego, quien además avanza que ya ha presentado una proposición no de ley en el Congreso.