La Cámara vuelve a pedir exenciones del IRPF para marineros que faenan fuera de aguas españolas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia, a propuesta del PPdeG, ha pedido por unanimidad al Gobierno central exenciones del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas para tripulantes españoles que trabajen en buques de bandera española y que faenan fuera de aguas españolas con el fin de estimular el relevo generacional.

Este acuerdo que ha salido adelante en la Comisión de Pesca es similar al ya aprobado por la Cámara en septiembre de 2024. El diputado popular Miguel Fidalgo ha defendido la pertinencia de volver a presentar este acuerdo porque "pasó un año y medio y no se hizo absolutamente nada".

El diputado popular critica la "discriminación arbitraria" que sufren marineros gallegos que realizan el mismo trabajo en el mismo caladero, pero que "tributan de forma muy distinta en función de la bandera del buque". Señala que esta es una problemática que llevan sufriendo "durante años" tripulantes de flota atunera, palangrera y Gran Sol.

Sobre este extremo, Rosana Pérez (BNG) ha dicho que le "desconcierta" que el PP venga "con la misma propuesta" que la aprobada en 2024, lo que identifica con una "falta de iniciativa" de los populares. Al respecto, Carlos López Font (PSdeG) reduce esta propuesta a una "cortina de humo".

PROPUESTAS RECHAZADAS

Por otra parte, en esta Comisión de Pesca, celebrada este martes, el Grupo Popular ha rechazado tres propuestas presentadas por la oposición.

Por un lado, el BNG reclamaba realizar una auditoría del funcionamiento del sistema de saneamiento del margen derecho de la ría de Ferrol, así como solicitar la suspensión de las zonas de autorizaciones de vertidos de lodos dragados. Mientras, el PSdeG pedía un protocolo de vaciado de embalses para evitar afectación al marisqueo. Las tres propuestas han sido denegadas por los populares.