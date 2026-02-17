La Cátedra Ardán calcula que la cadena de valor asociada a Interfish-España genera 855 millones y 289 de VAB

Imagen de la presentación del informe este martes. - ZONA FRANCA

VIGO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Ardán, impulsada por la Zona Franca y la Universidade de Vigo, sitúa a Interfish España como un "pilar estratégico" para al economía y la sobreranía alimentaria del país, calculando que la cadena de valor asociada a dicha organización genera 855 millones de euros de producción y 289 millones de valor añadido bruto (VAB).

Esta es la principal conclusión del informe 'Impacto económico y social de las empresas pesqueras asociadas a Interfish-España', presentado al sector este martes con la presencia, entre otros, del delegado del Estado de Zona Franca, David Regades; del alcalde de Vigo, Abel Caballero; del gerente de Opromar y vocal de la Directiva de Interfish-España, Juan Carlos Martín Fragueiro; de Teresa Molina, subdirectora General de Acuerdos y Organizaciones Regionales de Pesca del MAPA, y del autor del informe, Xavier Martínez Cobas.

Según los datos del profesor Martínez Cobas, el estudio sitúa a Interfish España como un "pilar estratégico para la economía y la soberanía alimentaria" al reforzar el suministro de proteína marina y sostener miles de empleos en un entorno global marcado por la creciente competencia.

"El efecto total de las empresas asociadas es de 855 millones de euro, con un valor añadido bruto de 289 millones de euros y el mantenimiento de 4.813 puestos de trabajo. Aportan proteína alimentaria de calidad a partir de más de 26.000 toneladas de pescado y contribuyen a la mejora de siete Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha reivindicado.

Por su parte, David Regades ha destacado que "los datos muestran con claridad que las empresas integradas en Interfish España forman un ecosistema económico sólido y estratégico y que su aportación va mucho más allá de la actividad pesquera".

"Hablamos de empleo estable, innovación, competitividad internacional, sostenibilidad y un papel decisivo en el suministro de proteína marina de calidad para los hogares españoles", ha añadido.

El gerente de Opromar y vocal de la directiva de Interfish España ha subrayado que el informe presentado recoge una imagen "fiel" del sector del palangre en superficie. "No olvidemos que es una flota íntegramente gallega que trabaja en tres océanos. En Interfish hemos promovido la alianza entre el sector extractivo y el comercializador para fortalecer esta actividad y conseguir trasladar a la sociedad los esfuerzos que hacemos por la sostenibilidad de nuestras pesquerías", ha señalado.

DATOS

El informe señala que, en cuanto al impacto directo, la producción extractiva alcanzó 115,68 millones de euros y la actividad comercializadora estimada llegó a 257,12 millones. Desde la perspectiva social, las empresas asociadas generaron 691 empleos directos, un VAB empresarial de 54,24 millones, 29,99 en retribuciones y 4,06 millones en impuestos.

El impacto indirecto, que refleja el efecto de la actividad sobre proveedores y sectores vinculados, ascendió a 172 millones de euros en producción, 83,51 millones en VAB y 1.523 puestos de trabajo. Por su parte, el impacto inducido, generado por el consumo y la inversión derivados de las rentas, fue de 311,01 millones de euros en producción, 151,61 millones en VAB y 2.598 empleos, evidenciando la fuerte capacidad de arrastre del sector.

Por todo ello, el informe estima que, teniendo en cuenta todos los impactos, la cadena de valor asociada a Interfish-España genera 855 millones de euros de producción y 289 millones de valor añadido bruto. Su funcionamiento impulsa 161 millones en consumo, 79 millones en inversión y 72 millones en exportaciones. Las rentas mixtas derivadas de la actividad alcanzan los 124 millones de euros. Además, sostienen en total 4.813 empleos, con 165 millones en salarios, y aportan 51 millones de euros en impuestos para el bienestar social.