Cepesca pide al Gobierno medidas urgentes ante la subida del petróleo que lleva a la flota "al límite"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha solicitado al Gobierno medidas urgentes ante el "fuerte incremento" del precio del combustible, que está llevando a parte de la flota pesquera española a operar con pérdidas y coloca a algunos buques "al límite" de su actividad.

La patronal pesquera advierte del riesgo de paradas de actividad y del impacto que ello tendría sobre el empleo, las comunidades costeras y el suministro de pescado, y reclama mecanismos compensatorios que permitan mantener la actividad y reducir los costes operativos derivados del encarecimiento del petróleo.

Cepesca recuerda que el actual contexto geopolítico, marcado por la inestabilidad en Oriente Próximo, ha disparado el precio del combustible, que en apenas una semana ha subido más del 75%, superando un euro por litro, niveles comparables a la crisis energética de 2022.

La organización ha trasladado estas preocupaciones al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y se reunirá con él el próximo lunes 16 de marzo para analizar la situación y estudiar posibles medidas.

Entre ellas, destacan la reducción del coste del combustible, la movilización del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), la revisión de límites de ayudas estatales por buque, y la flexibilización de cuotas pesqueras y del IVA sobre productos pesqueros.

La preocupación por el incremento de los costes energéticos no es exclusiva de España. Europêche, organización que agrupa al sector pesquero europeo y de la que forma parte Cepesca, ha trasladado al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, la situación "crítica" que atraviesan numerosos segmentos de la flota europea y ha solicitado medidas de apoyo de emergencia para mitigar el impacto económico.

"El sector pesquero europeo mantiene su compromiso con la sostenibilidad, la descarbonización y la seguridad alimentaria. La actual subida del precio del combustible constituye un choque externo que requiere una respuesta rápida y coordinada a nivel europeo", ha señalado el secretario general de Cepesca, Javier Garat.