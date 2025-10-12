Cetmar colabora en Chile en la revisión de la metodología para estimar el consumo de productos del mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del área de Socioeconomía del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), José Luis Santiago, ha participado en el taller de revisión y validación metodológica del consumo per cápita de productos del mar en Chile.

La iniciativa, organizada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) a petición de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile (SSPA), buscó reforzar los procedimiento estadísticos que permiten calcular cuanto pescado y marisco come la población chilena.

Este indicador, de carácter estratégico para las políticas públicas, forma parte de los compromisos del Gobierno de Chile para incremental el consumo nacional de productos del mar hasta los 20 kilogramos por habitante y año en 2027.

Durante las dos jornadas analizaron diferentes enfoques metodológicos, desde el modelo 'agregado' hasta un enfoque 'mixto' que permite desagregar el consumo por especies clave como el salmón, jurel, mejillón o pescada.

La revisión también abordó aspectos como la actualización de los factores de conversión, el tratamiento de datos incompletos o la pertinencia de incorporar existencias de un año a otro.