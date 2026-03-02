La CIG exige "seriedad" en el cierre de las negociaciones del convenio de la conserva tras suspenderse reunión

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha exigido "seriedad y formalidad" en el cierre de las negociaciones del convenio colectivo estatal del sector de las conservas de pescado y marisco después de que se le haya comunicado la suspensión de la reunión en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) cuando su representación ya se encontraba en Madrid.

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado por escrito una explicación formal de los motivos que llevaron a suspender el encuentro y solicita que se fije una nueva fecha.

"Las personas representantes de la CIG no fuimos informadas ni de la cancelación ni de ninguna modificación de dicha reunión, por lo que desconocemos los motivos por los que no se celebra la reunión de la comisión negociadora en el SIMA y no se nos informó de los cambios en la convocatoria", denuncia Mar Vila, de la FGAMT-CIG.

En el escrito remitido a las distintas partes que integran la mesa negociadora, el sindicato demanda una explicación formal sobre lo ocurrido y solicita que se fije una nueva fecha para el encuentro. "También pedimos saber si hoy se está celebrando o se va a celebrar en algún otro lugar de Madrid una reunión paralela, sin aviso previo a esta parte".

Asimismo, advierte de la posible vulneración del derecho de libertad sindical (artículos 28 CE y 89 del Estatuto de los Trabajadores), entre otra normativa legal, y de negociación de buena fe "con una forma de actuar que supone además una falta de respeto". Asegura esto "teniendo en cuenta además que la representación de la CIG coincidió con una parte de la mesa negociadora en el mismo vuelo desde Vigo y no se nos comunicó nada".

Finalmente, lamenta que la suspensión del encuentro haya impedido que su representación pueda hacer entrega del resto de las más de 1.000 firmas recogidas entre las personas trabajadoras y delegadas del sector en las que se rechazan el acuerdo de CC.OO. y UGT con la patronal y reclaman la continuidad de las conversaciones con el objetivo de "pactar un convenio con un aumento salarial real, con reducción de la jornada y con una clasificación profesional que acabe con la discriminación de ciertas categorías".