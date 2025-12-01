La Cofradía de Ferrol alerta de la escasez de almeja y centolla el sector afirma estar "desesperado"

FERROL 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector de la pesca y el marisqueo de Ferrol ha comenzado el mes de diciembre con un balance "malísimo", según el patrón mayor de la Cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui, quien ha denunciado una alarmante escasez de especies clave como la almeja y la centolla en las rías.

Chacartegui indicó que las expectativas para la temporada navideña son mínimas, ya que las zonas de extracción están arrojando resultados "irrisorios", lo que aboca a los profesionales a la desesperación.

Así, ha detallado que, en la Ría de Ares, abierta este lunes, el informe es crítico, ya que existe reclutamiento (nueva cría de almeja) pero el producto "no da la talla".

De los barcos que faenaron, la mayoría no consiguió alcanzar el tope de capturas. "El precio va a ser bueno, pero el problema es que no hay almeja," afirmó Chacartegui, quien cree que muchos mariscadores "no van a volver por el gasto que ocasiona" ir a trabajar a esa zona.

La situación es idéntica en la Ría de Ferrol. La zona de A Cabana- Malata, que se reservó específicamente para la campaña navideña, fue abierta también este lunes con resultados "malísimos" y las capturas de almeja babosa apenas alcanzaron los "300 gramos o 500 gramos, el que más" por mariscador.

PROBLEMAs CON LA CENTOLLA

La apertura del aparejo de trasmallo para la centolla dentro de la ría, que era una gran esperanza, también resultó frustrante. Las capturas siguen la "mala media de la zona de las Rías Altas" en comparación con las Rías Baixas.

El patrón mayor comparó la situación con el pulpo, especie donde en las Rías Baixas se reportaban capturas que alcanzaban y superaban el tope, mientras que en Ferrol los marineros "desistieron de ir" al no acercarse siquiera al límite.

Chacartegui expresó la profunda preocupación por el futuro inmediato del sector, al no saber qué ocurrirá si las expectativas de diciembre no mejoran.

El patrón mayor destacó la falta de cría en zonas como A Cabana, donde hace solo dos años había babosa, y lamentó el contraste con otras rías gallegas.

"No se nos puede comparar con otras rías, creo que somos de lo malo, lo peor en la situación", aseguró este profesional del mar.