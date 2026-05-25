Las cofradías de A Coruña denuncian "un drástico descenso" en las ayudas de la Diputación

Archivo - Un pesquero amarra durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Burela, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de pescadores de la provincia de A Coruña denuncian "un drástico descenso" en las ayudas que les concede la Diputación este año.

En un comunicado, la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de A Coruña alerta del "grave impacto" de la aplicación del Reglamento de la UE 717/2014 en las subvenciones de la Diputación, por lo que reclaman un solución urgente.

Tras una reunión extraordinaria el pasado viernes para abordar la situación, los pósitos coruñeses muestran su "malestar" por esta decisión del ente provincial por establecer "un régimen especial de minimis con un límite máximo de 40.000 euros a repartir en un periodo de tres años". Lamentan que deja cantidades "muy por debajo de las necesidades reales de las entidades", "en clara ruptura con la práctica habitual de los últimos años".

Recuerda que estas ayudas "son esenciales para garantizar la continuidad de las cofradías, ya que se destinan mayoritariamente al mantenimiento del personal administrativo y técnico", por lo que se quejan de que "nunca antes habían sido incluidas en este marco restrictivo".

"La reducción de las cuantías puede provocar que muchas cofradías no puedan hacer frente a sus gastos estructurales, situándolas en un riesgo real de paralización o cierre", advierten.

Por todo ello, la Federación Provincial de Cofradías de A Coruña solicitan una reunión al presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, si bien agradecen su "buena disposición" a "buscar una solución".