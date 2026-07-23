Cofradías piden una reducción de la burocracia en el sector: "Pedimos que nos dejen pescar"

VIGO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha exigido una reducción de la burocracia para el sector con el objetivo de facilitar el trabajo: "Pedimos que nos dejen pescar".

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación este jueves en Vigo, donde ha indicado que el sector pesquero perdió "muchos empleos" en los últimos años "sobre todo por la burocracia", considerando él que es un sector "muy burocratizado".

"Somos los primeros interesados en tener un medioambiente fuerte, en tener unos stocks sanos y fuertes porque de eso vivimos nosotros y nuestras familias. Pedimos que nos dejen trabajar. En una época como la actual en la que hay tanta falta de trabajadores, que te impidan trabajar pues es un poco triste", ha sentenciado.

Otero ha reivindicado la importancia del relevo generacional y ha puesto en valor la pesca como "el mejor trabajo del mundo" que aporta a los ciudadanos alimentos de gran calidad.