Las cofradías de Pontedeume y Barallobre apuestan por la ostra rizada ante su crecimiento en los últimos años

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de pescadores de Pontedeume y Barallobre apuestan por la puesta en valor de la ostra rizada ('Magallana gigas') como recurso pesquero ante su crecimiento en los últimos años.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado esta tarde lunes en la primera jornada de degustación 'Ostras do Ártabro', celebrada en las instalaciones del CIFP Fraga do Eume.

Esta iniciativa de ambas cofradías cuenta con el apoyo de la Consellería a través del GALP Golfo Ártabro Norte.

El proyecto busca fomentar el consumo de esta especie en fresco y desarrollar una conserva artesanal de ostra.

"Iniciativas como 'Ostras do Ártabro' son el claro ejemplo de cómo las cofradías son motores de innovación y sostenibilidad, buscando nuevas vías de comercialización", valora Villaverde.