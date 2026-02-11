Las condiciones meteorológicas arrastran al pesquero 'Itoitz' a la deriva hacia Gijón

Buque Itoiz a la deriva en la costa de Cabo Ortegal. - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pesquero 'Itoitz', con base en Ondarroa (Bizkaia), del que fueron rescatados sus siete tripulantes cuando escoró este lunes frente a la costa de A Coruña, deriva hacia la zona de Gijón por las malas condiciones meteorológicas, que impiden a los servicios de emergencias acceder a la embarcación.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo, el buque se encuentra a 44 millas al norte del municipio lucense de Ribadeo.

Por este motivo, estas mismas fuentes han detallado que el control del operativo pasaría al Centro de Coordinación de Gijón, tras estar dirigido hasta el momento por el de Fisterra.

Este martes, las condiciones meteorológicas adversas, que se mantienen durante esta jornada con alerta naranja en la costa de la provincia de A Coruña y de Lugo, impedían el acceso de los servicios de emergencias al pesquero.

Así, Salvamento Marítimo activó los radioavisos navegantes para evitar que afecte a la seguridad de la navegación de otros buques mientras el pesquero continúe a flote.

El departamento de seguridad marítima ya solicitó este martes al armador que presente un plan de salvamento para la recuperación del barco, pero por el momento no ha habido ninguna novedad a este respecto.

RESCATE

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.