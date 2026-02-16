Las condiciones meteorológicas impiden de nuevo la búsqueda por aire del 'Itoitz'

Buque Itoiz a la deriva en la costa de Cabo Ortegal. - SALVAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las condiciones meteorológicas han impedido este lunes activar la búsqueda con medios aéreos del pesquero 'Itoitz', que permanecía a la deriva en el mar Cantábrico desde la pasada semana.

Según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, la previsión es esperar a este martes para que un avión del departamento de seguridad marítima realice un nuevo vuelo de reconocimiento.

Después de que el sábado regresase a su base sin resultados y de que el domingo el mal tiempo frustrase su salida, estaba previsto que el avión, con base en Fisterra, volviese a salir este lunes para continuar con su exploración en la zona donde se registró su señal por última vez.

INCIDENTE Y PÉRDIDA DE SEÑAL

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas del pasado lunes, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del 'Itoitz', que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Ya el jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del buque y señalaba que la posición "más probable" del pesquero es que se situase "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas".

Además, estas mismas fuentes explicaban que durante la noche se había registrado la activación de la señal de la radiobaliza del buque.