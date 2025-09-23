La conselleira destaca la DOP Mexillón de Galicia como un "elemento diferenciador" que "unifica" al sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este martes en la clausura del Día del Mejillón de Galicia que, en esta edición, ha coincidido con el decimoctavo aniversario de la Denominación de Origen Protegido (DOP). Un distintivo que la responsable do Mar ha situado como un "elemento diferenciador" que "unifica" al sector y como herramienta para abrir nuevas oportunidades de mercado.

Se trata de un distintivo que concede la Unión Europea, y que hace que este producto del mar sea "el único en España en disponer de este sello de calidad", tal y como ha señalado la Xunta en una nota de prensa.

En concreto, ha detallado que en 2024 la certificación 'Mexillón de Galicia' se incrementó un 56% hasta alcanzar las 18.700 toneladas. En la actualidad, hay más de 2.000 viveros para la producción bajo este distintivo, "que representa el 61% de las bateas instaladas en el litoral gallego".

"A esto hay que añadir 12 centros de depuración, 39 empresas transformadoras y más de 120 entidades y marcas autorizadas o en proceso de autorización para comercializar este molusco bajo su amparo", ha añadido.

Con todo, la conselleira ha reivindicado que su trabajo permite ofrecer un producto caracterizado por "su cultivo natural, tradicional y sostenible en las rías gallegas".