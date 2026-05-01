La conselleira do Mar ensalza la calidad de los productos pesqueros locales

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la XXIV Reunión de Confraternidad de Porto do Son
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la XXIV Reunión de Confraternidad de Porto do Son - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 16:52
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha asistido este viernes a la XXIV Reunión de Confraternidad, organizada por el Ayuntamiento de Porto do Son.

Este tradicional almuerzo, celebrado en la zona portuaria y en el que también participó el alcalde, José luis Oujo, sirve como espacio de encuentro para los vecinos, la corporación municipal y distintas autoridades.

Durante la reunión, la responsable autonómica ha puesto en valor el trabajo diario de cofradías, de las personas del mar y de las empresas transformadoras que conforman la cadena de valor del sector, además de ensalzar la calidad de los productos pesqueros locales.

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