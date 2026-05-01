La conselleira do Mar ensalza la calidad de los productos pesqueros locales

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la XXIV Reunión de Confraternidad de Porto do Son - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha asistido este viernes a la XXIV Reunión de Confraternidad, organizada por el Ayuntamiento de Porto do Son.

Este tradicional almuerzo, celebrado en la zona portuaria y en el que también participó el alcalde, José luis Oujo, sirve como espacio de encuentro para los vecinos, la corporación municipal y distintas autoridades.

Durante la reunión, la responsable autonómica ha puesto en valor el trabajo diario de cofradías, de las personas del mar y de las empresas transformadoras que conforman la cadena de valor del sector, además de ensalzar la calidad de los productos pesqueros locales.