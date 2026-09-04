La conselleira do Mar reivindica el sello 'Artesanía Alimentaria' en la elaboración de conservas artesanales

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visita Conservas Sotavento - LUIS POLO

A CORUÑA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reivindicado la importancia del sello 'Artesanía Alimentaria' para distinguir las conservas elaboradas de forma artesanal.

Ha sido en una visita a las instalaciones de Conservas Sotavento, donde hizo entrega a la compañía de este distintivo oficial para las conservas de pescado y mariscos.

El reconocimiento, otorgado por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), ha permitido a la empresa emplear este sello de la Xunta de Galicia en sus elaboraciones.

La titular do Mar ha resaltado el respaldo continuado de la Xunta al desarrolo de este proyecto empresarial. La Consellería do Mar concddió casi 200.000 euros en ayudas a Conservas Sotavento para apoyar diferentes inversiones vinculadas a la transformación y comercialización de los productos del mar.