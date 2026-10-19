La Consellería do Mar acompaña a 21 empresas gallegas en el Salón Internacional de Alimentación SIAL de París

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar participa con un espacio institucional propio en la 31 edición del Salón Internacional de la Alinetación SIAL de París, uno de los principales encuentros profesionales del calendario agroalimentario mundial que se celebra desde el pasado sábado 17 hasta el miércoles 21 de octubre en el Parque de Exposiciones de Paris Nord Villepinte.

El pabellón gallego cuenta con una superficie de 320 metros cuadrados abierta a cuatro caras, diseñada para facilitar la actividad técnica y comercial de 21 empresas coexpositoras y entidades del tejido transformador y conservero de Galicia.

La estructura del puesto institucional incorpora espacios de trabajo, puntos individualizados para cada empresa y áreas de recepción técnica, combinando elementos visuales inspirados en el litoral y en la tradición marítima gallega. El diseño aéreo integra redes, estructuras que evocan embarcaciones artesanales y piezas con materiales reutilizados, junto a una recreación frontal de una galería con imágenes vinculadas a los oficios del mar.

En el marco del salón, que congrega la cerca de 8.000 expositores internacionales, el espacio de Galicia acoge encuentros de trabajo técnico y comercial dirigidos a identificar demandas de mercado y facilitar contactos directos entre las firmas gallegas y operadores de la distribución e importación presentes en el certamen europeo.