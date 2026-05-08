Consellería, Puerto y sector reafirman su compromiso con la terminal viguesa para que siga siendo "referente"

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde. - PUERTO DE VIGO

VIGO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha realizado este viernes una visita institucional al Puerto de Vigo, donde ha mantenido un encuentro con su presidente, Carlos Botana, y con representantes de la comunidad portuaria y el sector pesquero. Todos han reafirmado su compromiso para que la terminal siga siendo "referente mundial en infraestructuras y eficiencia pesquera".

Villaverde y Botana han acordado establecer las bases del modelo de puerto pesquero del futuro y han apelado a la cooperación mantenida a lo largo de los años como motor de esa alianza estratégica.

La conselleira, que ha firmado en el Libro de Honor del Puerto, ha conocido de primera mano las mejoras que se están implementando para optimizar las condiciones de trabajo en la lonja, como las mejoras en climatización, o la creación de un espacio para los minoristas y personas que trabajan en las pescaderías de las plazas de abastos.

Asimismo, Botana ha explicado el proceso de modernización de las instalaciones, de la mano de la digitalización y de la creación de un 'gemelo digital' en colaboración con el CTAG.

Por otra parte, Puerto y Consellería do Mar han destacado que uno de los pilares básicos del modelo de terminal "del futuro" es la puesta en valor de los sectores tradicionales. Así, Marta Villaverde ha visitado las obras de la nave de rederas, un proyecto que se complementará con un centro de formación y enseñanza de esta actividad. Además, ese espacio permitirá mostrar a la ciudadanía el trabajo de este colectivo y servirá como punto de venta de sus productos.

Precisamente, en esa zona del puerto, atracan los barcos de cerco y de bajura, y tanto Botana como Villaverde han destacado el valor de su trabajo. El Puerto mejorará esa área instalando pantalanes para el atraque de las embarcaciones y para aumentar la seguridad de los trabajadores.