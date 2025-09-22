Licitadas por 1,4 millones las obras de acondicionamiento de departamentos para marineros en Combarro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ha iniciado este lunes el proceso de licitación pública de las obras de acondicionamiento de los edificios de departamentos para los marineros del puerto de Combarro, en el municipio pontevedrés de Poio.

Así lo ha trasladado la conselleira, Marta Villaverde, en el Consello de la Xunta de este lunes, informando de que supondrá una inversión de 1,4 millones de euros.

Según explica el Gobierno gallego en un comunicado, las obras previstas consisten en la renovación de la envolvente de los tres edificios que albergan en total 28 departamentos. Además, se dotará a los inmuebles de aseos y conexión a la red de saneamiento.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez iniciada la obra, será de nueve meses. El objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales que operan en el puerto de Combarro, además de dar respuesta a una de las principales demandas de la cofradía de pescadores de Raxó.

TITULADOS EN INVESTIGACIÓN MARINA

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha informado del compromiso de gasto para la convocatoria de dos becas de formación dirigidas a personas con licenciatura universitaria o título de grado en Ciencias del Mar o Biología.

Estas becas de especialización permitirán que puedan completar sus conocimientos teóricos con una formación práctica en investigación marina durante dos años en el Centro de Investigaciones Mariñas de Corón, en Vilanova de Arousa (Pontevedra). A ellas, la Consellería do Mar destina 6.520 euros.

Se trata de una nueva convocatoria de este tipo de becas. Una de ellas es para reforzar la especialización en materia de cultivo de fitoplacton y moluscos bivalvos, mientras que la otra es para conocimiento práctico sobre la dinámica de poblaciones de los recursos marinos.

La asignación mensual bruta para cada una es de 1.200 euros, además de darse de alta en el régimen general de la Seguridad Social. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde que se publique la orden en el Diario Oficial de Galicia este mes de septiembre.