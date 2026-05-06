Convocan una concentración este sábado en el puente de Pontevea para pedir la suspensión de la pesca del salmón

Convocan una concentración para pedir la suspensión de la pesca del salmón. - ADEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Entidades ecologistas han anunciado una concentración para este sábado, día 9, en el puente de Pontevea, sobre el río Ulla, para exigir la suspensión inmediata de la pesca del salmón y solicitar su inclusión en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas.

La concentración tiene como objetivo reclamar la suspensión inmediata de el campeonato de pesca de salmón, que se celebrará el domingo, que las entidades consideran "manifiestamente incompatible" con la "crítica situación" de la especie.

De esta forma, bajo el lema 'Salmón vivo, Ulla vivo!', los convocantes denuncian la "contradicción evidente" de la Xunta que, tiene en veda el salmón en todos los ríos, pero mantiene como "única excepción" su captura durante la competición de pesca.

Asimismo, las organizaciones anunciaron la interposición de un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección Territorial de Pontevedra que permitió esta excepción a la veda y pidieron la "suspensión cautelar del evento".

Esta concentración se enmarca en la campaña #AlertaSalmónGalego, que mantiene activa la recogida de firmas para exigir a la Xunta que declare al salmón "en peligro de extinción" y realice un "plan de recuperación efectivo".

La concentración está convocada por ADEGA, AEMS-Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega, Asociación Lobo, A Ulla Viva y las plataformas Ulloa Viva, En Defensa da Ría de Arousa y Mina Touro-O Pino Non.