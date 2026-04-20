Denunciados dos furtivos sorprendidos dos noches consecutivas extrayendo almeja en Teis (Vigo)

1079712.1.260.149.20260420145845 Almejas intervenidas a un mariscador furtivo en el litoral de Teis, en Vigo. - POLICÍA LOCAL DE VIGO

VIGO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vigo han identificado a dos mariscadores furtivos, que estaban extrayendo almeja de forma ilegal en arenales de la parroquia de Teis, y que fueron sorprendidos dos noches consecutivas.

Según han informado fuentes policiales, agentes de la unidad de drones (Fénix) realizaron el pasado jueves por la noche un operativo de vigilancia en la de las playas de ETEA y Ríos. Allí, aprovechando las mareas y las fases lunares, había dos varones extrayendo almejas, que fueron detectados gracias a las cámaras térmicas.

El primero de ellos, C.C.B, de 55 años de edad, al ser sorprendido, arrojó apresuradamente un cubo con las capturas hacia una zona alejada de la orilla. Al operativo se sumó la Policía Autonómica, que tuvo apoyo de la unidad Fénix para localizar al furtivo.

Poco después, fue localizado en la zona otro hombre, ya conocido por la Policía por sus antecedentes como furtivo, J.A.F.M., de 55 años de edad, que también estaba extrayendo almejas.

Las diligencias realizadas fueron remitidas a la Consellería do Mar por parte de la Policía Autonómica, que propuso a ambos varones para sanción.

La siguiente actuación tuvo lugar en la noche siguiente, en la zona misma zona. Allí, la Policía Local volvió a detectar la presencia de un hombre mariscando ilegalmente en la playa de Ríos de Fóra. Cuando abandonaba el lugar, fue interceptado por los agentes y, al identificarlo, resultó ser uno de los varones (C.C.B.) denunciado el día anterior.

Momentos después, fue sorprendido otro varón, también realizando actividad furtiva. Se trataba del otro hombre que también había sido identificado la noche anterior, J.A.F.M., que llevaba un capazo con almejas. De nuevo ambos fueron denunciados y los bivalbos devueltos al mar.