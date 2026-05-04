La Diputación de A Coruña concede ayudas a 36 cofradías y agrupaciones de mariscadoras

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A CORUÑA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de A Coruña ha publicado la resolución definitiva de la concesión de las subvenciones destinadas la cofradías de pescadores, federaciones y agrupaciones de mariscadoras y mariscadores de la provincia, con una inversión total de 538.934,63 euros, que beneficiará a 36 entidades del sector, según informa.

Estas ayudas se estructuran en dos líneas de actuación. La primera está orientada al mantenimiento de la actividad de las cofradías y agrupaciones marisqueras, contribuyendo a financiar gastos de personal, vigilancia, mejora y modernización de los procesos de comercialización, adquisición de semilla o funcionamiento de las lonjas.

La segunda se centra en el apoyo a la organización de fiestas y acciones de exaltación de los productos del mar, "fundamentales para la promoción y valorización del sector y para acercar estos productos a la ciudadanía".

En concreto, la Diputación concedió 27 ayudas en la línea uno, por importe de 422.198,63 euros, y 9 ayudas en la línea uno, que suman 116.736 euros. La diputada de Mar y Medio Rural, Cristina Capellán, destaca que "estas ayudas son una herramienta clave para garantizar el futuro del sector del mar, apoyando tanto su funcionamiento diario como la promoción de nuestros productos".