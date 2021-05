El DOG publica este viernes la resolución que permite personarse en el contencioso por el plan marisquero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la resolución por la que se hace público el recurso contencioso-administrativo con el Ejecutivo estatal por el plan de explotación marisquera con el objetivo de que las personas interesadas puedan personarse en el proceso.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, se ha reunido este jueves con representantes de las cofradías de pescadores y de las asociaciones de marisqueo de Galicia para informarles de la situación. La intención del Ministerio de Transición Ecológica es, según incide la Xunta, derogar el plan, aprobado para el periodo 2021-2023.

Se trata, según Quintana, de "un nuevo ataque injustificado" del Gobierno central a Galicia a su complejo mar-industria que "incide directamente" en la labor de los mariscadores.

El ministerio argumenta que el plan requiere de un informe preceptivo y vinculante para el otorgamiento de zonas de explotación marisquera, en régimen de autorización o concesión, según señala Mar. "No obstante, Galicia ya aclaró que la orden que aprueba el plan no otorga zonas de explotación marisquera, ni en régimen de autorización ni de concesión, por lo que no es necesario el informe sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre", añade.

En este escenario, y con el plan recurrido, Mar advierte de que "la ausencia de esta regulación complicaría el desarrollo normal de la actividad". El recurso, censura la conselleira, "supone jugar con el futuro y poner en riesgo la actividad" de más de 3.700 mariscadores a pie y en torno a 5.000 a flote.

Además, "supone tirar por tierra meses de trabajo de las cofradías y asociaciones marisqueras que participaron en el diseño y elaboración de los 94 planes de gestión vigentes actualmente e incluidos en el plan general de explotación marisquera".