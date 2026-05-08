La EFCA celebra el Día de Europa en Vigo como "un símbolo de paz y unidad"

Imagen del Día de Europa. - EFCA

VIGO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europa de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) ha celebrado este viernes el acto de celebración del Día de Europa, que se conmemora cada 9 de mayo en recuerdo a la declaración que hizo Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores en 1950, símbolo del origen de la Unión Europea.

En un acto llevado a cabo en el Museo del Mar de Galicia, decenas de personas y autoridades se han dado cita para celebrar una fecha que supone "un símbolo de paz y unidad", donde se propuso una nueva forma de cooperación política tras las guerras mundiales "haciendo que la guerra entre naciones europeas sea algo inconcebible".

Así lo ha señalado la directora de la EFCA, Susan Steele, que ha aprovechado para recordar el importante papel de la Unión Europea en este aspecto y también de su Agencia, "único organismo de la UE asentado en Galicia".

"Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer la cooperación con todas las autoridades, muchas aquí presentes. Desde el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Vigo, a las administraciones que nos han facilitado nuestra labor operativa en el mar, tal y como son la Autoridad Portuaria, la Guardia Civil, la Armada y SASEMAR, o la Policía, siempre velando por nuestra seguridad", ha añadido.

También el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha abogado por el papel de la Unión Europea en la preservación de la paz en el Continente. En su intervención, ha destacado la "gran importancia" del ente comunitario en la actualidad.

"Hace 76 años de la agrupación de naciones soberanas más importante del planeta. Fue una fórmula de decir que nunca más deseábamos una guerra mundial en Europa, lo que movilizó esta gran unión", ha añadido.