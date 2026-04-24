La EFCA incrementa cerca de un 5% sus inspecciones en 2025, hasta más de 48.000, con 5.000 infracciones

Susan Steele esta mañana en la rueda de prensa. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés), con sede en Vigo, realizó durante 2025 unas 48.245, lo que supone un incremento superior al 5% respecto a las cerca de 45.700 llevadas a cabo en 2024.

Así lo ha informado la directora ejecutiva de la Agencia, Susan Steele, en un encuentro con los medios de comunicación para informar sobre el trabajo realizado en el último ejercicio y sobre la elección de nuevos responsables del organismo.

De las más de 48.000 inspecciones coordinadas en 2025, unas 5.000 fueron propuestas para infracción, lo que supone un incremento del 4% respecto a las cerca de 4.800 de 2024.

En cuanto a las faltas más repetidas, un 50% de las contabilizadas tiene que ver con operaciones poscaptura en el mar o en tierra, mientras que un 15% se relaciona con obligaciones de declaraciones y registro de buques de pesca.

Además, un 7% de las infracciones está relacionado con artes o métodos de pesca y un 6% con temporadas de pesca o zonas de veda, entre otras.

Steele ha pormenorizado el trabajo llevado a cabo por la Agencia durante todo el año pasado, cuando se ejecutó el 99% del Programa de Trabajo Anual y el 100% del presupuesto.

"A lo largo del año, la EFCA continuó trabajando estrechamente con los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, prestando asistencia operativa en la coordinación de las actividades de control e inspección pesqueras", ha reivindicado, hablando de los siete planes de despliegue conjunto implementados en todas las cuencas marítimas de la Unión.

Entre otros temas, en la rueda de prensa también se habló del contrato para integrar tres nuevas patrulleras durante cuatro años, que ascendería a unos 75 millones de euros.

Según indicó el responsable de la Unidad de Servicios Corporativos de la EFCA, Marcel Dedic, se están dando los "últimos pasos" para este nuevo contrato, que tendrá "condiciones muy similares" al anterior, pero habrá que esperar todavía unos meses para conocerlo.

NUEVO PRESIDENTE

En otro orden de cosas, Steele ha destacado que durante la reunión celebrada este pasado jueves, el consejo de administración de la EFCA eligió a sus nuevos presidente y vicepresidente, que ostentarán el cargo hasta octubre de 2029.

En concreto, el director general adjunto de la Comisión Europea en la DG MARE, Kestutis Sadauskas, será el nuevo presidente de la Agencia, mientras que Michael Finn será el vicepresidente, siendo en la actualidad miembro del consejo por Irlanda.