Un empresario gallego presenta oferta para la compra de la conservera Thenaisie y mantener 125 empleos

Cuenta con flota propia y ofrece una semana de fecha límite para obtener respuesta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un empresario gallego, que cuenta con flota propia, ha presentado una oferta "sólida" para la compra de la conservera Thenaisie Provote, que entró en concurso de acreedores el pasado mes de mayo por su situación de insolvencia.

Según informa a Europa Press la sindicalista de la CIG Rosa Abuín, este jueves ha tenido lugar una reunión entre este empresario, representantes de los trabajadores y la directora financiera de Thenaisie, en la que el inversor gallego ha mostrado su compromiso para mantener los 125 empleos de las dos plantas de O Grove --fábrica de producción-- y Mos --logística--.

A este respecto, Abuín señala que también existen otras ofertas como la de una compañía catalana, pero que "genera dudas" en lo tocante a los plazos. Así, "únicamente" el empresario gallego ofrece la garantía para mantener el empleo, "con todas las consecuencias para quitarla del concurso".

Sin embargo, lamenta las "trabas" por parte de la dirección de la empresa, cuyo dueño es un grupo de alimentación de Rumanía, así como de sus "asesores". A esto se une que los administradores concursales están "pasivos" para dar una salida de futuro.

Por ello, la CIG ha convocado una manifestación este viernes en Vigo a partir de las 11,00 horas ante el bufete de abogados que asesora a Thenaisie, al considerar que es su "cara visible" en España. El objetivo es que accedan a "desbloquear ya" la situación y no se acabe en liquidación.

EL JUEVES, FECHA LÍMITE

Además, explica que el empresario gallego ha puesto como fecha límite el próximo jueves para obtener una respuesta, dado que si no retirará su oferta y no negociará más con Thenaisie. "No podemos dejar pasar esta oferta", deja claro Abuín.

"No entendemos lo que está pasando", apunta la sindicalista, para que no se opte por esta posibilidad "habiendo comprador que garantice puestos de trabajo".

Mientras tanto, la factoría se va "deteriorando más" y "perdiendo clientes". Todo ello, tras haberse recurrido a un ERTE como fórmula para "buscar inversor", a pesar de que la conserva es un sector "en auge" debido al impacto del coronavirus y ser declarado "esencial" durante la pandemia.

CONCURSO

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra declaró en concurso voluntario de acreedores a la empresa Thenaisie Provote el pasado mes de mayo. Las facultades de administración y disposición de la compañía sobre su patrimonio quedaron intervenidas por la administración concursal.

El plazo para presentar el informe de la administración concursal es de dos meses. Thenaisie Provote alegó que se encuentra en estado de insolvencia. Para acreditarlo, presentó la memoria de su historia jurídica y económica, un inventario de bienes y derechos y la relación nominal de sus acreedores, junto con otros documentos. En los informes, indica que su pasivo es superior a los cinco millones y que cuenta con 464 acreedores.