Empresarios gallegos reclaman al Gobierno que defienda en Bruselas fondos para renovar la flota

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha reclamado al Gobierno que defienda en Bruselas fondos específicos para renovar la flota, transformar instalaciones y mejorar la sostenibilidad del sector pesquero.

Así lo ha hecho durante su participación en el Shipping Canary Islands 2025, donde ha reivindicado que el sector marítimo-pesquero debe afrontar "unido" la batalla por los recursos del futuro.

"Nos enfrentamos a un contexto global caracterizado por retos regulatorios, fluctuaciones de mercado y la necesidad de avanzar hacia modelos sostenibles e innovadores y la única forma de garantizar la rentabilidad, calidad y sostenibilidad del sector es mediante inversión continua en tecnología", ha indicado Vieites, insistiendo en la importancia de "permanecer unidos" para trasladar a Europa "la necesidad de un marco de financiación adecuado".

Esta financiación no solo tendrá que garantizar la renovación de la flota, sino también la modernización de infraestructuras y la atracción de jóvenes profesionales al sector, según ha dicho el presidente de la CEG.

"Para que nuestros puertos se mantengan fuertes, necesitan una industria sólida que los respalde. Solidez que se construye con una gobernanza basada en la unidad y el diálogo constante entre todos los actores de la cadena mar-industria y la administración", ha apuntado Vieites durante su intervención en el evento, donde ha subrayado que Galicia y Canarias comparten desafíos y oportunidades.