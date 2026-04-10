Empresarios pontevedreses subrayan la necesidad de adaptar las políticas y las normativas a la realidad pesquera

Imagen de la jornada de este viernes. - CEP

VIGO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra, Jorge Cebreiros, ha reivindicado la necesidad de adaptar las políticas y las normativas a la realidad pesquera actual, en un momento en el que el sector está en un proceso de "transformación" marcado por factores como la digitalización, la sostenibilidad y las dificultades en el relevo generacional.

Así lo ha señalado Cebreiros durante su intervención en la inauguración de una jornada dedicada a la regulación, la sostenibilidad y el futuro de la industria marítimo-pesquera.

El encuentro congregó a representantes institucionales y empresariales para abordar los principales desafíos y retos de un segmento estratégico de la economía regional a través de dos mesas redondas, según recoge la CEP en un comunicado.

"Detrás de lo que la administración considera una industria equitativa, hay empresas pequeñas, familias y una diferencia de actividad descomunal. No podemos meter en el mismo saco y no se pueden regir por la misma legislación un gran barco pesquero y la flota artesanal y de bajura que predomina en el territorio", ha subrayado Cebreiros.

Tras la bienvenida, la primera mesa redonda, dedicada a la 'Situación actual del sector, retos actuales y propuestas de mejora', fue protagonizada por Rosa María Quintana, congresista y experta en política pesquera; José Ramón Fontán, de Grupo Rampesca, y Javier Touza, presidente de ARVI, como moderador.

La CEP explica que, durante el debate, se puso de manifiesto el carácter "esencial" del sector, clave para la soberanía alimentaria, así como la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de gestión pesquera que complemente la regulación actual con una mayor integración de la sostenibilidad.

A lo largo de la jornada se han llevado a cabo una segunda mesa redonda centrada en sostenibilidad o descarbonización, entre otros temas.