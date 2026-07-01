Entidades denuncian la exclusión del sector del mar en la planificación de aguas de Galicia Costa

PONTEVEDRA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de colectivos han denunciado la exclusión del sector del mar en la planificación de aguas de Galicia Costa, motivo por el que han presentado alegaciones, según han informado en una rueda de prensa con participación, entre otros, de la Plataforma en Defensa de la ría de Arousa.

Lo han hecho tras la resolución de diciembre del año pasado por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública del esquema provisional de temas en materia de gestión de aguas del cuarto ciclo de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Galicia.

En sus alegaciones, los 26 colectivos que han presentado alegaciones, y que han expuesto en su comparecencia de este miércoles, sostienen que la exclusión del sector del mar incumple la Directiva Marco del Agua.

Del documento para redactar el futuro Plan Hidrológico, indican que muestra "continuismo e inmovilismo" respecto a otros anteriores, "escudándose en una supuesta falta de datos". Mientras, añaden, "las presiones y los problemas de gestión de agua siguen creciendo".

Asimismo apuntan que una cuestión "capital" para la gobernanza de las aguas en Galicia es "la inclusión de las actividades que se realizan en las aguas de transición y costeras: la pesca, la acuicultura y el marisqueo".

"Deben estar incluidas en los objetivos socioeconómicos y en la caracterización económica de los usos del agua", como, añaden, ya solicitaron en la consulta pública de los documentos iniciales.

En sus alegaciones, por parte de distintas entidades, entre ellas cofradías, se denuncia, entre otras cuestiones, "falta de transparencia y accesibilidad pública a la información ambiental", así como "falta de rendición de cuentas".