España evaluará la población de fletán negro en el gran banco de Terranova

Científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) navegarán en el buque Vizconde de Eza, perteneciente a la flota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin de iniciar este sábado una campaña de investigación para evaluar la población de fletán negro en el gran banco de Terranova (Canadá).

Es la decimonovena edición de esta campaña y los objetivos en esta ocasión son: la estimación de índices de abundancia y biomasa, la determinación de la estructura poblacional y la obtención de información biológica del fletán negro y otras especies como bacalao, mendo, platija americana, tiburón negro, raya, gallineta, granadero y camarón. Además, se recogerá información sobre las condiciones oceanográficas del lugar.

Desde el mes de junio se han realizado las campañas Platuxa y Flemish Cap, y con esta nueva investigación, se cierra la temporada de campañas realizadas a bordo del Vizconde de Eza en la zona que gestiona la Organización de Pesca del Atlántico Noroeste (NAFO) que, asimismo, es donde se obtienen mejores rendimientos en la pesquería de fletán negro.

La campaña se realizará con el método del arrastre de fondo y la prospección se hará con un muestreo aleatorio estratificado, y con los lances de pesca realizados, se obtendrán datos de captura, distribución de tallas, parámetros biológicos y muestras para estudios de crecimiento y reproducción.

El Ministerio ha subrayado que la continuación de esta serie histórica de campañas es "fundamental" para mantener una gestión pesquera sostenible a largo plazo. La campaña está financiada por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) correspondiente a la Unión Europea.