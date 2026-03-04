España y Portugal inician los trabajos para renovar el plan de gestión de la sardina ibérica a partir de 2027

Archivo - Ejemplares de sardina - IEO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime y el secretario de Estado de Pesca y Mar de Portugal, Salvador Malheiro, han acordado este miércoles la creación de un grupo de trabajo para la renovación del plan de gestión de la pesquería de la sardina ibérica a partir de 2027.

En concreto, Artime y Malheiro han mantenido una de las reuniones periódicas entre las administraciones pesqueras de ambos países para reforzar la colaboración y el trabajo conjunto.

De esta forma, en el encuentro se han abordado los principales asuntos de interés común, entre ellos el seguimiento de la aplicación del acuerdo de pesca entre España y Portugal, que en junio cumplirá cinco años y cuyo balance ha sido positivo para ambas flotas.

Respecto a la renovación del plan de gestión de la sardina ibérica, España va a promover la revisión de la actual clave de reparto, el porcentaje de cuota que le corresponde a cada país, para adecuarlo al aprovechamiento real que realiza la flota de cada Estado.

Así, la campaña de este año se afronta con la misma cuota que el pasado, que podrá incrementarse en función de las necesidades de los buques españoles mediante intercambios con Portugal, como ha ocurrido en años anteriores.

Ambas delegaciones se han felicitado por el éxito de la gestión de la sardina ibérica, que ha permitido lograr una certificación MSC para los sectores portugués y español, en reconocimiento a una explotación sostenible por parte de los dos únicos países que participan en esta pesquería.

Por otro lado, se ha propuesto establecer un intercambio institucional de cuotas que permita mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y reforzar la cooperación, especialmente en especies como la sardina ibérica, la raya o el sable negro.

Durante este encuentro se han intercambiado opiniones sobre los próximos pasos a seguir respecto a los principales asuntos comunitarios que afectan al sector pesquero, como la simplificación de la Política Pesquera Común (PPC), orientada a mejorar su eficiencia y a crear un marco normativo más sencillo y adaptado a las necesidades reales de los sectores pesquero y acuícola.

También han abordado el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034, con el objetivo de constituir un bloque de Estados miembros que refuerce las posiciones negociadoras.

Por último y como complemento al reglamento de Total Admisible de Capturas (TAC) y cuotas para 2026, la secretaria general de Pesca de España y el de Portugal han firmado el acuerdo de gestión de la cigala en el golfo de Cádiz, de la que España obtiene el 95% de la cuota, y de reparto de las capturas de lenguado común, con el objetivo de garantizar la actividad de las respectivas flotas.