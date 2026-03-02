Un estudio analizará el comportamiento de la 'ouxa' en las Rías Baixas y su incidencia en los bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar impulsa un estudio en el que participa el Instituto Español de Oceanografía-Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Marinas (IEO-CSIC) y que estudiará el comportamiento de las 'ouxas' en las Rías Baixas, para saber cuál es su incidencia y garantizar la actividad marisquera de la zona.

Todo ello, mediante un convenio de colaboración para 2026-2027, para el que la Consellería destina 83.531 euros, cofinanciados con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, y que fue autorizado este lunes por el Consello de la Xunta.

Con ello, analizarán aspectos como la distribución geográfica, los ciclos biológicos, el impacto ambiental y la evolución de las poblaciones de esta especie.

La investigación incluirá trabajo de campo, muestreos periódicos y análisis de datos, así como la elaboración de un informe técnico con recomendaciones para la Administración y el sector, que permita conocer la incidencia de esta especie en los bancos marisqueros.