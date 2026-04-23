Un estudio del IEO aborda las especies causantes de floraciones de algas nocivas en las Rías Baixas

Estudio sobre algas nocivas - IEO

VIGO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), en colaboración con la Universidade de Vigo y el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar, ha publicado un estudio en el que se define el nicho ecológico-conjunto de condiciones ambientales, relaciones bióticas y funciones que determinan el papel que juega cada especie dentro de un ecosistema de distintas especies de fitoplancton en las Rías Baixas.

El estudio, que acaba de publicarse en la revista Harmul Algae, presta especial atención a microalgas formadoras de floraciones algales nocivas (FAN) frecuentes en la zona, con impacto potencial sobre la salud pública y la actividad marisquera.

El trabajo emplea observaciones de alta resolución vertical, incluyendo muestras de fitoplancton recogidas con el 'Muestreador de Escala Fina'. Este sistema permite obtener simultáneamente 15 muestras, a intervalos de 20 centímetros, sin alterar su distribución natural, facilitando un "muestreo dirigido" en tiempo real a capas de interés.

Esta tecnología permitió detectar estructuras oceánicas y agregaciones de organismos que pasan desapercibidos en los programas de seguimiento convencionales donde se recogen muestras de agua a intervalos de varios metros. Los resultados permiten detallar el microhábitat específico de las especies objetivo.