Un estudio del IIM-CSIC aborda soluciones en la pesca artesanal y avances en el conocimiento del erizo de mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), ha concluido sendos proyectos de investigación para abordar soluciones en la pesca artesanal y con avances en el conocimiento del erizo de mar.

Se trata de 'Conservación y explotación sostenible de las poblaciones de erizo mediante tecnologías innovadoras basadas en inteligencia artificial (PERIZIA)' y 'Producción de aceites estructurados de pescado para la valorización de descartes hacia una pesca costera artesanal sostenible (GELFISH)'.

Ambos están financiados con la convocatoria para el fomento de la economía azul y el impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) en 2023.

Las investigaciones, que se iniciaron en julio de 2024, se desarrollaron con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinanciaron por la Unión Europea.

En colaboración del grupo Bioquímica de Alimentos del IIM-CSIC y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, así como de las Cofradías de Ribeira, Cangas, Vigo y Baiona, entre los objetivos de uno de estos trabajos ha estado incrementar el conocimiento sobre las poblaciones de erizo de mar mediante el uso de tecnologías de observación subacuática.