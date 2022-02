Familiares reclaman que se retome la búsqueda: "Sabemos que están muertos, pero no merecen que se les abandone"

MARÍN (PONTEVEDRA), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familiares de los marineros del pesquero 'Villa de Pitanxo' han reclamado al Gobierno de España que retome por su cuenta las tareas de búsqueda de los 12 marineros que permanecen desparecidos. "Ya sabemos que están muertos, pero esas 12 personas no merecen que se les abandone", ha aseverado María José Dopazo, hija de Francisco Dopazo, uno de los tripulantes del barco que todavía no ha sido localizado.

Los allegados y familiares del barco marinense hundido en Terranova el pasado martes han denunciado la ausencia de información sobre el operativo de rescate y aseguran haber conocido por los medios de comunicación la suspensión definitiva de la búsqueda por parte de las autoridades canadienses.

"No tenemos información de nada. Si no nos ponemos nosotros en contacto al verlo en los medios de comunicación, no sabríamos que se han suspendido el rescate", ha exclamado Christopher González, hijo de Fernando González, a su llegada a la Autoridad Portuaria de Marín, donde mantendrán un encuentro con el ministro de Pesca, Luis Planas, y representantes de la armadora del pesquero.

Las familias, que aseguran estar "desamparadas", exigen que España retome por su cuenta la búsqueda de los marineros que permanecen desparecido y así se lo trasladarán al ministro. "No notamos ni cooperación, ni ayuda, ni amparo. Queremos que se pongan los medios que tiene España. Si Canadá no quiere poner medios, España tiene medios suficientes en la zona", ha defendido María José Dopazo.