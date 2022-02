Familiares reclaman que se retome la búsqueda: "Sabemos que están muertos, pero no merecen que se les abandone"

Alcaldes de la zona se suman a las denuncias de los familiares sobre la falta de información que llega desde Terranova

MARÍN (PONTEVEDRA), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Familiares de los marineros del pesquero 'Villa de Pitanxo' han reclamado al Gobierno de España que retome por su cuenta las tareas de búsqueda de los 12 marineros que permanecen desparecidos. "Ya sabemos que están muertos, pero esas 12 personas no merecen que se les abandone", ha aseverado María José De Pazo, hija de Francisco De Pazo, uno de los tripulantes del barco que todavía no ha sido localizado.

Los allegados y familiares del barco marinense hundido en Terranova el pasado martes han denunciado la ausencia de información sobre el operativo de rescate y aseguran haber conocido por los medios de comunicación la suspensión definitiva de la búsqueda por parte de las autoridades canadienses.

"No tenemos información de nada. Si no nos ponemos nosotros en contacto al verlo en los medios de comunicación, no sabríamos que se han suspendido el rescate", ha exclamado Christopher González, hijo de Fernando González, a su llegada a la Autoridad Portuaria de Marín, donde mantendrán un encuentro con el ministro de Pesca, Luis Planas, y representantes de la armadora del pesquero.

Las familias, que aseguran estar "desamparadas", exigen que España retome por su cuenta la búsqueda de los marineros que permanecen desparecidos y así se lo trasladaron al ministro, al que también han trasladado sus quejas por la ausencia de información que llega desde Terranova.

"No notamos ni cooperación, ni ayuda, ni amparo. Queremos que se pongan los medios que tiene España. Si Canadá no quiere poner medios, España tiene medios suficientes en la zona", ha defendido María José De Pazo, hija del maquinista del 'Villa de Pitanxo'.

Las familias plantean que España aporte "los recursos que sean necesarios" para continuar con la búsqueda de los marineros todavía desaparecidos, bien a través del envío de medios náuticos o aéreos o con aportaciones económicas para que los pesqueros que participaron durante las primeras horas en la exploración de la zona del hundimiento puedan proseguir con estos trabajos.

"No puede ser que se abandone la búsqueda en menos de 48 horas con la excusa de que no están vivos. Ya sabemos que no están vivos, pero son 12 personas que no merecen ser abadonadas así", ha aseverado María José Dopazo.

FALTA DE INFORMACIÓN

Además de reclamar el reinicio del operativo de búsqueda, las familias ponen el foco en la falta de información que se les facilita y que les ha llevado a enterarse a través de los medios de comunicación de novedades como el fin de las tareas de exploración de la zona por parte de las autoridades canadienses.

Una información que, denuncian, tampoco disponen los psicólogos seleccionados para ser los encargados de trasladar las noticias a las familias de las víctimas del naufragio, como se acordó en la reunión de coordinación encabezada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la jornada del miércoles. El incumplimiento de este protocolo también ha sido denunciado por los alcaldes de los municipios más afectados por la catástrofe (Marín, Cambados, Bueu, Cangas y Moaña).

Así lo ha expuesto Cristofer González, hijo del desaparecido Fernando González, que ha insistido en la idea de que las familias están "desinformadas" y, dada la situación, ha pedido "respeto" y remarcado que se trata de "personas que han perdido a un familiar, no piedras en el camino". "La psicóloga nos llama pero no tiene información. En nuestro caso por ejemplo, no sabemos si mi padre es uno de los fallecidos o de los desaparecidos", ha lamentado.

El familiar ha aseverado que "España está quedando mal" por la desinformación y la falta de medios para continuar con la búsqueda en Terranova. "Tenemos que esperar a que hagan algo, pero ya sabemos cómo va la política", ha comentado Cristofer, que ha señalado también que el ministro Planas les ha transmitido que "pondrán todos los medios a su disposición", pero "eso es algo que ya deberían haber hecho", ha apuntado.

"Le ha preguntado al ministro qué tal le sentaría enterarse que se deja de buscar a un familiar por un tuit de Salvamento Marítimo de Canadá", ha señalado María José De Pazo a las puertas de la Autoridad Marítima de Marín.

ALCALDES PIDEN SOLUCIONAR FALTA DE INFORMACIÓN

Por otra parte, los alcaldes de Marín, María Ramallo; Bueu, Félix Jucal; Cangas, Victoria Portas; Moaña, Leticia Santos; y Cambados, Samuel Lago, también presentes en la reunión, han coincidido con las familias en señalar "la falta de información" y en solicitar "medios" para continuar la búsqueda de los marineros desaparecidos.

La regidora de Marín ha sintetizado en estos dos puntos lo más importante que se ha abordado, y ha afeado que no se esté cumpliendo el protocolo acordado este miércoles para facilitar la información a las familias --a través del equipo de psicólogos--.

"Los únicos que estamos cumpliendo el protocolo somos los alcaldes", ha asegurado, tras lo que ha pedido que la información "fluya con más eficacia", puesto que los familiares todavía no saben "quiénes son los fallecidos y quiénes los desaparecidos".

En esta línea también se ha expresado el alcalde de Bueu, Félix Juncal que, aunque ha hecho un llamado a la "prudencia" y a la "paciencia", ha remarcado que se está hablando de familias que están "destrozadas". Además, se ha ofrecido para "todo lo que necesiten" las familias afectadas.

Respecto a la búsqueda de los desaparecidos, Ramallo ha solicitado "un esfuerzo", "que se recupere la búsqueda cuando las condiciones lo permitan, cuando se estime conveniente" y ha destacado que los propios barcos pesqueros que participan en el dispositivo "no quieren parar".