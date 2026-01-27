Galicia lleva sus productos del mar a Madrid Fusión y a la Gulfood de Dubái

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en el expositor de Galicia en Madrid Fusión - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar presenta los productos del mar de Galicia en las ferias de Madrid Fusión 2026 y en la Gulfood de Dubái.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presentado en Madrid este martes la apuesta de Galicia en el congreso gastronómico de referencia internacional que se celebra desde lunes en la capital de España, en donde la comunidad cuenta con un expositor propio.

"Esta feria es un reflejo de la fuerza de Galicia en la gastronomía marina y en el tejido empresarial, basados en una pesca responsable, en la innovación y en el respeto por el medio ambiente", destaca Villaverde, en un evento con catas, degustaciones y 'showcookings'.

En el evento participan prestigiosos chefs (Marcos Arufe, Miguel F. Vidal, Álex Iglesias, Manu Barbernana, Héctor López, Lucía Freitas) y sumilleres (Alejandro Padín y Paco López).

También cuenta la Xunta con un expositor en el evento en Dubái, en donde se exalta la sostenibilidad y la calidad de los productos del litoral gallego. Hasta el viernes se promocionan los productos de la pesca artesanal gallega con dos espacios diferenciados: Seafood, con seis empresas, y World Food, con 14 entidades. Destacan, entre otras, Conservas La Brújula, El Percebeiro o Conservas Portomar.

La Xunta contempla en los presupuestos una partida de 11 millones de euros para la internacionalización de empresas en el periodo 2026-2027.

Un estudio elaborado con Clusaga revela que este esfuerzo inversor permitió a las entidades objeto del mismo aumentar desde 2023 las exportaciones un 4%, la creación de empleo un 5% y la facturación un 2%.