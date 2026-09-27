Gardacostas de Galicia retira más de 400 nasas y cacharros ilegales y comisan 150 kilos de capturas

Pulpo comisado por Gardacostas de Galicia - GARDACOSTAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas de Galicia ha retirado más de 400 nasas y cacharros ilegales y ha comisadfo 150 kilos de capturas, sobre todo pulpo y nécoras.

Tal y como han trasladado en la red social 'X', este fue el resultado de la vigilancia y control permanente en las rías gallegas contra el furtivismo.

En los últimos días se retiraron más de 400 nasas y cacharros ilegales y comisaron 150 kilos de capturas, sobre todo pulpo y nécoras. La gran mayoría estaban vivos y fueron devueltos al mar.