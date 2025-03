Gardacostas lleva 1.700 decomisos este año: 700 kilos de crustáceos, 650 kilos de pulpo y 2.700 aparejos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas de Galicia, dependientes de la Consellería do Mar, ha realizado en los dos primeros meses de 2025, enero y febrero, más de 1.700 decomisos de pescados pescado y mariscos ilegales por no cumplir con la talla reglamentaria, por proceder de extracción irregular o porque su transporte no cumple los requisitos de documentación o conservación.

Según informa la Xunta en un comunicado, entre estas incautaciones destacan más de 700 kilos de crustáceos, seguidos de 650 kilos de pulpo, equinodermos (227 kilos), distintas especies de pescado (112 kilos) y bivalvos (40 kilos).

En cuanto a su procedencia, destacan: Vigo con 360 kilos, A Coruña con 380, Portosín con 137, Pontevedra con 99, Ferrol con 84, Vilaxoán con 66, Celeiro con 49, Muxía con 36, Ribeira con 28, servicios centrales con 606, la Unidad de Policía Adscrita (UPA) con 10, así como Inspección y Control del Recurso (ICR) con 1.

Durante estos dos meses se confiscaron unos 2.700 útiles de pesca y se ejecutaron más de 1.590 inspecciones, que dieron lugar a más de 330 infracciones.

En el mismo periodo, se ejecutaron 1.592 inspecciones, que dieron lugar a 339 infracciones. De estos controles, 198 se acometieron desde servicios centrales, 306 desde la base de Vigo, 268 desde la ICR, 150 desde la unidad de Pontevedra, 132 desde la de Vilaxoán, 117 desde Portosín, 109 desde A Coruña, 95 desde Ferrol, 93 desde Celeiro, 75 desde Ribeira, 45 desde Muxía y cuatro desde la UPA.

PASADO FIN DE SEMANA

El pasado fin de semana, según informan técnicos de Gardacostas, se registraron diversas incautaciones en las zonas de la ría de Ares, Ézaro y Bueu. En el primero de los casos, se confiscaron 21,5 kilos de centollo y 13 de choco, además de un saco de red y 150 metros de trasmallos. En el segundo, en Punta Malva, Templete y Punta Queixa, 26 kilos de centollo; 1,5 de buey; 3,5 de pulpo y 800 gramos de nécora. Por lo que respecta a los útiles de pesca, se incautaron 23 nasas; 10 piezas de trasmallos y dos de vetas, así como una embarcación. En ambos casos, las especies fueron devueltas al mar.

Finalmente, en el operativo desarrollado en Bueu se incautaron 7,9 kilos de pulpo, que fueron entregados a un centro benéfico.