Gardacostas retiró en la última semana 371 nasas ilegales de las costas gallegas. - GARDACOSTAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, retiró en la última semana 371 nasas fondeadas de manera irregular en la costa gallega, gracias a controles e inspecciones desarrollados por tierra y mar.

Además de estas artes para crustáceos y cefalópodos, el personal de Gardacostas se incautó de 63 instrumentos para la captura de pulpo en aguas de la ría de Muros-Noia, 500 metros de aparatos de enmalle -400 metros de trasmallo y 100 de vetas localizados en la ría de Vigo-, 10 viveros de red en los puertos de Ribadeo y Ortigueira, un salabardo y un restrelo de mano en Barallobre.

En lo referente a las capturas decomisadas en los distintos puntos del litoral, los agentes requisaron más de 190 kilos de marisco y pescado variado, entre los que destacan cerca de 126 kilos de pulpo interceptados en zonas como el Berbés, Fisterra, Muros-Noia o la ría de Corcubión.

A este volumen se suman más de 31 kilos de centollo incautados en Mugardos, Ribadeo o Alcabre, cerca de 17 kilos de almeja japónica y rubia, así como cantidades menores de calamar, bogavante y nécora. Todas las especies que se encontraban vivas fueron devueltas de manera inmediata al mar.

Hace falta recordar que, durante este mismo período, la Unidad Operativa de Servicios Centrales actuó también por tierra en la lonja de Corcubión, donde se levantó una acta de presunta infracción y fueron incautados 4.000 kilos de bocarte que fueron entregados a un centro benéfico.